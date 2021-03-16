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Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой

Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой
Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы.© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
1 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
2 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
3 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)1 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)2 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)3 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)

"Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.


В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.


Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.

В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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