Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой

Анастасия Иванова

Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы.© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"1 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"2 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"3 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)1 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)2 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)3 из 3Кадр из мультфильма "Бегомания" © Кинокомпания "СНЕГА" (2019)

"Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.

В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.

Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.

В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.