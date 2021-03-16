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Накануне выселения! Вдова Олега Яковлева отправилась в психушку

Накануне выселения! Вдова Олега Яковлева отправилась в психушку

Около четырех лет назад не стало одного из участников группы «Иванушки International». Олег Яковлев ушел из жизни в результате отека легких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени. С тех пор не утихают споры вокруг его наследства. Все нажитое имущество Яковлев завещал своему другу Роману Радову. Получилось немало — три квартиры в Москве и по одной в Черногории и в Болгарии. Несмотря на то, что у Олега была гражданская жена Александра Куцевол, она ничего не получила.


Однако девушка продолжает бороться за квартиру. Завтра судебные приставы должны были выселить Александру Куцевол из жилплощади, но она неожиданно легла в психлечебницу. Напомним, до этого экс-супруга Олега Яковлева забаррикадировалась от всех и никого не впускала. Сегодня Александра предоставила справку, что проходит лечение в психбольнице.

Близкие друзья Олега считают, что девушка всеми возможными способами пытается «оттянуть момент, когда ей придется покинуть квартиру».

«Видимо, сейчас у нее так же расстроены нервы. Кроме того, 24-го марта у Куцевол назначен еще один суд — по делу о незаконном обогащении. Но становится понятно, что не только им Александра не отдает присвоенное добро», — рассказывает друг музыканта.

Отмечается, что Куцевол хочет получить и квартиру в Черногории. Однако жилье скорее всего присвоит племянница Олега Яковлева.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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