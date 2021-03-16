Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наркотики, распутство, слезы — Что стало с Диной Саевой?

Наркотики, распутство, слезы — Что стало с Диной Саевой?

Королева TikTok Дина Саева пугает своих подписчиков кардинальными изменениями не в лучшую сторону. В сети не понимают, как быстро Дина скатилась с самой «мост-инвайтед» до «типичной инстателочки».

Дина Саева, которая недавно отдыхала от социальных сетей, начала вести распутный образ жизни. Сначала девушка в Instagram опубликовала голые снимки. На них Дина обнажилась в купели, прикрыв грудь руками. В результате, на нее обрушился настоящий хейт со стороны подписчиков.


А через некоторое время Саева появилась в довольно болезненном виде. Девушка опубликовала снимок своего опухшего лица, который подписала: «Пора завязывать». TikTok звезда рассказала, что из-за проблем со здоровьем вынуждена лечь в санаторий, где ей проведут достаточно тяжелую операцию для ее возраста. Однако через два дня Дина уже «сосалась с двумя парнями одновременно».

В результате, в сети тут же заговорили о том, что блогерша испытывает серьезные проблемы с психикой, которые также отражаются на ее коже.

«Ясно. В санаторий Дина так и не поехала», «По состоянию Дины на этом видео всё становится понятно — наркоманка», «Ее кожа в ужасном состоянии», — бьют тревогу поклонники.

Сама же Дина предпочитает отмалчиваться. Блогерша лишь заявляет, что «неприлично — это снимать исподтишка».

© Instagram / Дина Саева
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Как выглядит 99-летний принц Филипп после месячной госпитализации
Как выглядит 99-летний принц Филипп после месячной госпитализации
Последнее интервью пятого мужа Людмилы Лядовой, который лечился от алкоголизма и болел раком
Последнее интервью пятого мужа Людмилы Лядовой, который лечился от
Результаты ДНК-теста. У Екатерины Волковой объявился предполагаемый отец
Результаты ДНК-теста. У Екатерины Волковой объявился предполагаемый
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Роскомнадзор допустил замедление других интернет-ресурсов в России
Роскомнадзор допустил замедление других интернет-ресурсов в России
Россиянин выиграл полмиллиона рублей в телешоу и отдал их за долг по алиментам
Россиянин выиграл полмиллиона рублей в телешоу и отдал их за долг по
Малышева назвала три суперпродукта во время Великого поста
Малышева назвала три суперпродукта во время Великого поста
С 1 июня водителей ожидает новый штраф
С 1 июня водителей ожидает новый штраф
Названа комфортная для россиян сумма платежа по кредиту
Названа комфортная для россиян сумма платежа по кредиту
После критики со стороны Турчака из Госдумы отозван законопроект об умерщвлении бездомных животных
После критики со стороны Турчака из Госдумы отозван законопроект об
Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году
Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом
Серебряков вернулся в Россию
Серебряков вернулся в Россию

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Срочно! Дине Саевой предстоит тяжелая операция
Распутно! Инсайдеры: «Дина Саева сосалась с двумя парнями сразу»
Девственница Дина Саева заявила, что хочет ребенка
Вдохновилась от Егора Крида? Дина Саева выпускает трек