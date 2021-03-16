Наркотики, распутство, слезы — Что стало с Диной Саевой?

Лидия Мартынова

Королева TikTok Дина Саева пугает своих подписчиков кардинальными изменениями не в лучшую сторону. В сети не понимают, как быстро Дина скатилась с самой «мост-инвайтед» до «типичной инстателочки».

Дина Саева, которая недавно отдыхала от социальных сетей, начала вести распутный образ жизни. Сначала девушка в Instagram опубликовала голые снимки. На них Дина обнажилась в купели, прикрыв грудь руками. В результате, на нее обрушился настоящий хейт со стороны подписчиков.

А через некоторое время Саева появилась в довольно болезненном виде. Девушка опубликовала снимок своего опухшего лица, который подписала: «Пора завязывать». TikTok звезда рассказала, что из-за проблем со здоровьем вынуждена лечь в санаторий, где ей проведут достаточно тяжелую операцию для ее возраста. Однако через два дня Дина уже «сосалась с двумя парнями одновременно».

В результате, в сети тут же заговорили о том, что блогерша испытывает серьезные проблемы с психикой, которые также отражаются на ее коже.

«Ясно. В санаторий Дина так и не поехала», «По состоянию Дины на этом видео всё становится понятно — наркоманка», «Ее кожа в ужасном состоянии», — бьют тревогу поклонники.

Сама же Дина предпочитает отмалчиваться. Блогерша лишь заявляет, что «неприлично — это снимать исподтишка».

© Instagram / Дина Саева