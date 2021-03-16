Настя Голд ответила на вопрос о жилье экс-участников в столице

Вадим Карасев

Настя Голд вышла на связь со своими фолловерами и предложила задавать ей вопросы на разные темы. Как ни странно, многих заинтересовал вовсе не возможный развод Яббаровых, которые недавно даже находиться в одной квартире не могли, а жилищный вопрос экс-участников. На проекте многие хвастались квартирами в столице, а сейчас все, кроме Яббаровых, живут на съемных. Но так ли это?

«А я даже не знаю, кто кичился квартирами. Те, у кого они есть, в них и живут», - отметила Настя.

Поклонники любят задавать экс-участникам откровенные вопросы, но те не всегда на них отвечают. Настя Голд решила показать пример откровенности в общении с подписчиками. Сначала она поведала, с каким трудом некоторые адаптируются за периметром. По ее словам, некоторые ведут себя странно, не могут привыкнуть к свободной жизни, пишет newstes.ru.Рассказала Настя и о том, что далеко не все экс-герои общаются между собой и за периметром ведут себя совсем по-другому. Так как Илья Яббаров и Настя Голд нечасто появляются в компании, пользователи предположили, что с ними не хотят общаться, но Настя заверила, что их часто приглашают на вечеринки, просто они не всегда свободны, чтобы появиться на них.Но самое интересное было, когда Настю спросили, почему на проекте участники говорили про квартиры в столице, а на самом деле все живут на съемных, кроме самих Яббаровых, которые смогли взять жилье в ипотеку, и уже занимаются ремонтом. На это Настя многозначительно ответила, что в своих квартирах проживают все, у кого есть жилье в столице.Но так как фамилий называть она не стала, пользователи принялись самостоятельно высказывать предположения. Неужели Рапунцели или Купины на самом деле вовсе не мучаются в арендованных квартирах, а проживают в своих собственных? И нужно ли скрывать этот факт от поклонников? Неужели боятся, что их не будут поддерживать фолловеры?