Наталья Поклонская заявила о разочаровании в мужчинах

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам. Об этом она сказала, выступая на онлайн-брифинге по поводу седьмой годовщины присоединения полуострова к России, передает РИА Новости.

«Я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам», — отметила она.

Поклонская добавила, что извлекла необходимые уроки из пути, пройденного ею за последние семь лет.

Ранее Поклонская заявила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы наладить диалог. Она сомневается, что украинский лидер согласится на встречу с ней. Политик хотела бы обсудить с Зеленским создание благополучного климата для жизни людей и прекращение «политики ненависти».