Названа комфортная для россиян сумма платежа по кредиту

Вадим Карасев

Банк "Открытие" провел исследование, по итогам которого выяснилось, что комфортная для 39% россиян сумма платежа по кредиту не должна превышать 5 000 рублей. 38% респондентов готовы платить от 5 000 до 15 000 рублей, 17 % - от 15 000 до 25 000 рублей, а 6 % согласны на более крупные выплаты.

По словам 44% опрошенных, в текущих экономических условиях лучше всего копить, а не брать займы. Треть участников опроса придерживается противоположного мнения. Еще 26% проголосовало за полный отказ от крупных приобретений.

Почти половина россиян планирует воспользоваться кредитными услугами в 2021 году. 15% думают о жилье в ипотеку, 12 % - об автомобильном кредите, 18 % - о потребительском.

Ранее NEWSTES писал, что ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне.