Названы условия для получения повышенной пенсии в России

Вадим Карасев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россиянам назвали условия, при которых они могут претендовать на повышенные пенсии и льготы. Об этом рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, ее слова приводит РИА Новости.

Пискунова отметила, что для получения социальных доплат нужно иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать те, у кого есть государственные награды: например, ордена, почетные грамоты, благодарности министерств и другое.

Еще привилегии для льготников есть в регионах. Пискунова уточнила, что право на дополнительную поддержку можно получить за 40 лет работы в регионе. «Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте», — добавила она.

Ранее в марте экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов объяснил россиянам способ повысить свою будущую пенсию. Специалист рассказал, что фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. Однако он пояснил, что к неизменной части также прибавляется страховая пенсия, которая у каждого своя.