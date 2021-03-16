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Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге

Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге
Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, и написали под ним имя соперника художника, сообщает газета Independent.

Ранее Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображало узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно 1 марта, но не было сразу ясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.

Как сообщает издание, теперь кто-то закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами "Команда Роббо" ("Team Robbo").


Джон Робертсон, известный под псевдонимом "Король Роббо", был британским андеграундым художником. Его вражда с Бэнкси стала основной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 "Graffiti Wars" ("Войны граффити"). Он скончался в 2014 году.


Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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