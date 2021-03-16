Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Депутатов бундестага Германии массово уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Об этом во вторник, 16 марта, пишет Deutsche Welle.

Сразу несколько немецких политиков оказались втянуты в коррупционный скандал. Так, в начале марта обыски прошли в офисе и дома у члена правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселя Фишера: его подозревают в получении от Азербайджана денег в то время, когда он работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однопартийца Фишера Марка Хауптмана обвиняют в том, что он заработал порядка 16 тысяч евро, размещая в своей газете Südthüringen Kurier рекламу туров в Азербайджан и гранатового сока, производящегося в стране. Известно, что сам политик подобные обвинения отверг, однако 11 марта все же принял решение отказаться от депутатского мандата.

Кроме того, пишет Deutsche Welle, обвинения, связанные с Азербайджаном, в марте были выдвинуты и в отношении другого представителя ХДС Томаса Барайса. Предполагается, что он в начале пандемии коронавируса оказывал давление на немецкого производителя медицинской техники Löwenstein Medical, пытаясь заставить его поставлять Баку аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в приоритетном порядке. Как удалось выяснить журналистам, до этого, в январе 2019 года, политик в составе экономической делегации посещал Азербайджан и был приглашен на прием к президенту страны Ильхаму Алиеву.

По данным издания, немецкие депутаты были замечены в подобных связях с Азербайджаном и ранее. Так, сообщалось, что депутат от ХДС Карин Штренц в 2014-2015 годах получила из Баку через фирму-посредника 22 тысячи евро, после чего проголосовала в ПАСЕ против требования освободить политических заключенных в Азербайджане. Фигурантом дела о коррупции является и бывший депутат фракции ХДС/ХСС в бундестаге Эдуард Линтнер, которого также обвиняют в получении взяток в обмен на лоббирование интересов Баку в ПАСЕ.

Как считают опрошенные Deutsche Welle эксперты, несмотря на то что подобные коррупционные скандалы вспыхивают в бундестаге уже не в первый раз, едва ли стоит рассчитывать на изменение ситуации. По мнению специалистов, Азербайджан и дальше будет использовать связи с немецкими политиками ради улучшения своего имиджа. Рассчитывать же на реакцию со стороны властей Германии также не следует. «Существует целый ряд германо-азербайджанских организаций, кафедр в университетах, культурных и экономических институтов. Не думаю, что правящие партии в Германии будут последовательно бороться с ними», — пояснил эксперт по южнокавказскому региону Штефан Майстер.