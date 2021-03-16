Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана

Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана

Немецких политиков массово уличили в получении взяток от АзербайджанаФото: пресс-служба президента Азербайджана

Депутатов бундестага Германии массово уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Об этом во вторник, 16 марта, пишет Deutsche Welle.

Сразу несколько немецких политиков оказались втянуты в коррупционный скандал. Так, в начале марта обыски прошли в офисе и дома у члена правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселя Фишера: его подозревают в получении от Азербайджана денег в то время, когда он работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однопартийца Фишера Марка Хауптмана обвиняют в том, что он заработал порядка 16 тысяч евро, размещая в своей газете Südthüringen Kurier рекламу туров в Азербайджан и гранатового сока, производящегося в стране. Известно, что сам политик подобные обвинения отверг, однако 11 марта все же принял решение отказаться от депутатского мандата.

Кроме того, пишет Deutsche Welle, обвинения, связанные с Азербайджаном, в марте были выдвинуты и в отношении другого представителя ХДС Томаса Барайса. Предполагается, что он в начале пандемии коронавируса оказывал давление на немецкого производителя медицинской техники Löwenstein Medical, пытаясь заставить его поставлять Баку аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в приоритетном порядке. Как удалось выяснить журналистам, до этого, в январе 2019 года, политик в составе экономической делегации посещал Азербайджан и был приглашен на прием к президенту страны Ильхаму Алиеву.

По данным издания, немецкие депутаты были замечены в подобных связях с Азербайджаном и ранее. Так, сообщалось, что депутат от ХДС Карин Штренц в 2014-2015 годах получила из Баку через фирму-посредника 22 тысячи евро, после чего проголосовала в ПАСЕ против требования освободить политических заключенных в Азербайджане. Фигурантом дела о коррупции является и бывший депутат фракции ХДС/ХСС в бундестаге Эдуард Линтнер, которого также обвиняют в получении взяток в обмен на лоббирование интересов Баку в ПАСЕ.

Как считают опрошенные Deutsche Welle эксперты, несмотря на то что подобные коррупционные скандалы вспыхивают в бундестаге уже не в первый раз, едва ли стоит рассчитывать на изменение ситуации. По мнению специалистов, Азербайджан и дальше будет использовать связи с немецкими политиками ради улучшения своего имиджа. Рассчитывать же на реакцию со стороны властей Германии также не следует. «Существует целый ряд германо-азербайджанских организаций, кафедр в университетах, культурных и экономических институтов. Не думаю, что правящие партии в Германии будут последовательно бороться с ними», — пояснил эксперт по южнокавказскому региону Штефан Майстер.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии коронавируса
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
Россиянин попал в плен к пиратам
Россиянин попал в плен к пиратам

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Военная хунта Мьянмы обвинила бывшего лидера в получении взяток золотом
Нетаньяху рассказал о результатах допроса по обвинению в коррупции
В Ереване участники акции протеста потребуют отставки главы ПАСЕ
Жители Германии до сих пор не обменяли на евро 13 млрд немецких марок