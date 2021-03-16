Нюша донашивает чулки со свадьбы

Лидия Мартынова

Несмотря на то, что день рождения Анастасии Ивлеевой был 8 марта, в сети продолжают обсуждать ее масштабное празднование. Ведь на ее тридцатилетие собрались все звезды отечественного шоу-бинеса.

По случаю праздника блогер устроила костюмированную вечеринку в стиле кибер-барокко. Анастасии отелось что-то эксклюзивное. К выбору нарядов гости подошли ответственно. В результате, виновница торжества отметила, что «круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки она еще не видела». Однако многих поразил наряд певицы Нюши. Девушка выглядела достаточно откровенно. Певица отметила, что собирала образ из того, что было дома. Она надела шорты, напоминающие пижаму, кофту с достаточно открытым декольте и длинные сапоги. Не забыла и Нюша про чулки со свадьбы.

«Апсайкл — мой костюм. Я все, что нашла дома, то и надела. Даже чулки со свадьбы достала», — призналась певица.

Дополнила свой образ Нюша косами, в которые вставила украшения. Кадрами с вечеринки певица поделилась у себя в Instagram, но большинство подписчиков не оценили собранный образ. Поклонники отметили, что наряд странный и безвкусный.

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