Нумерология, энергетика и талисманы удачи 16 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день обладает своей особой энергетикой, которая может быть предсказана заранее. Эксперты в области нумерологии рассказали о том, каким будет этот вторник, что нас ждет и как привлечь удачу.

Сегодня не лучший день для ленивых людей и тех, кто временно находится в состоянии апатии. Специальные заговоры помогут обрести желание двигаться вперед и перестать откладывать все на потом. Действуйте, ведь в этот вторник миром правит число, которое не любит людей, полагающихся на одну лишь волю Божью, случайность или судьбу.

Число-покровитель 16 марта 2021 года

Складываем все числа даты 16.03.2021 и прибавляем порядковый номер дня недели, то есть, 2. Получаем: 1+6+0+3+2+0+2+1+2=17. 1+7=8. Получается, что этим днем руководит Восьмерка. Это материальное число с упором на деньги, но сегодня ситуация будет немного иной. Это число перестроится и потребует от нас не только тяги к успеху в работе и бизнесе, но еще и желания развиваться внутренне. Главный символ этого дня — пустота, чистый лист бумаги.





Какие были исторические события 16 марта

В 1917 году компания «Maybelline» выпускает первую массовую тушь для ресниц.Исчезновение американского самолета с пассажирами на борту в 1962 году.1936 год стал знаковым для автомобильной промышленности СССР. В этом году вышла первая машина марки «ГАЗ».

Были также различные природные катаклизмы — извержение вулкана на Бали, крушения самолетов, взрыв жилого дома в Архангельске и так далее. Так или иначе, но 16 марта либо что-то появлялось на свет, либо что-то исчезало. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что очень важно в этот день не привязываться к вещам, а фокусироваться на духовных благах и духовном развитии.

В этот день не поощряется жадность и неосмотрительность. Число 8 любит все материальное, но при некоторых обстоятельствах может быть числом духовным. Сегодня именно такой день.

Советы экспертов на 16 марта

Восьмерка сделает этот день благоприятным, но нужно будет смотреть в оба. Во-первых, лучше не отправляться в дальнюю дорогу. Это чревато проблемами. Если что-то пойдет не так, не паникуйте.

Если на вашем жизненном пути появится какая-то опасность, лучше думать в первую очередь о своей жизни, а не о деньгах. Не жалейте денег на врачей, психологов, на прописанные вам процедуры. Не ездите на сломанном автомобиле, не пользуйтесь услугами малознакомых людей и не нарушайте закон.

Возможность преуспеть в финансовой сфере будет большой, поэтому все свои необычные идеи записывайте. Этот день очень важен для тех, кто преследует благие намерения и вынашивает грандиозные планы. Восьмерка вам поможет.

Лучшие талисманы на 16 марта

Белый цвет. Надевайте белую одежду и окружайте себя белыми оттенками, потому что этот цвет символизирует чистый лист, трезвость ума, ясность рассудка. Помимо всего этого белый цвет помогает общаться с людьми и оставаться продуктивными.

Серебряные украшения. День может быть как благоприятным, так и опасным. Серебро не даст вам потерять веру в себя и поможет преодолеть сомнения, обойти стороной конфликты и неприятные события. Если вы попадете в опасную ситуацию, серебро спасет вас от травм.

Тигровый глаз. Этот минерал отлично воздействует на интуицию, а шестое чувство сегодня — крайне важный элемент достижения успеха. Многие люди 16 марта обходили стороной внутренний голос, и поэтому испытывали проблемы. Те, кто его слушал, достигали целей и становились триумфаторами в своей области.