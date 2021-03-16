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Нурлан Сабуров пожалел, что послал Олега Майами

Нурлан Сабуров пожалел, что послал Олега Майами

Шоу «Что было дальше?» стартовало почти два года назад. Проект быстро обрел популярность за жесткие подколки над гостями, а одним из самых ярких выпусков по праву считаются съемки с участием Олега Майами. Комики поставили артиста в крайне неловкое положение, и тому оставалось только краснеть от смущения.


В шоу «Что было дальше?» комики жестко прошлись не только по псевдониму Олега, но даже по манере разговаривать. Артисты высмеяли жеманность музыканта, а также его желание поставить себя выше других. В какой-то момент поведение певца настолько вывело ведущего проекта из себя, что он не смог сдержать эмоций.

«Иногда я срывался. Вот Олегу Майами, кажется, сказал: «Да ты уже достал», — или послал его… В общем, не сдержался. Но так, по большому счету, может, и не надо было Хотя заходило. Какая-то искренняя эмоция зашла в плюс», — делился Нурлан Сабуров в подкасте коллеги Славы Комиссаренко.

29-летний комик добавил, что «ЧБД?» все же помогает ему справляться со стрессовыми ситуациями и быстро отвечать на выпады гостей. «Чуть-чуть скорость появилась. Надо сразу реагировать. Нельзя обдумывать, а потом шутить», — делился шоумен.

Сабуров отметил, что, несмотря на хлесткие реплики комиков, нельзя их воспринимать слишком серьезно. Ведь они прежде всего забоятся о позитивном настрое на площадке. «Люди все-таки чувствуют, что мы не хотим никого обидеть. Да, мы нападаем, не отрицаю. Но если ты чуть-чуть умеешь о себе подумать несерьезно, то все это чувствуют, и мы как свои», — говорил звезда в YouTube-подкасте «Время от времени».

Он также добавил, что нельзя составлять мнение о человеке, посмотрев лишь одну передачу. Так, например, второй выпуск «ЧБД?» с Настей Ивлеевой вызвал у зрителей негативную реакцию по отношению к гостье. Многие отметили, что теледива вела себя крайне грубо и даже агрессивно.   

«Да, она себя повела не очень хорошо, но это не говорит о том, что она такой человек. Хотя, возможно, и такой. Но она может прийти в третий раз и показаться всем душкой» — рассуждал Нурлан.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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