Нурлан Сабуров пожалел, что послал Олега Майами

Анастасия Иванова

Шоу «Что было дальше?» стартовало почти два года назад. Проект быстро обрел популярность за жесткие подколки над гостями, а одним из самых ярких выпусков по праву считаются съемки с участием Олега Майами. Комики поставили артиста в крайне неловкое положение, и тому оставалось только краснеть от смущения.

В шоу «Что было дальше?» комики жестко прошлись не только по псевдониму Олега, но даже по манере разговаривать. Артисты высмеяли жеманность музыканта, а также его желание поставить себя выше других. В какой-то момент поведение певца настолько вывело ведущего проекта из себя, что он не смог сдержать эмоций.

«Иногда я срывался. Вот Олегу Майами, кажется, сказал: «Да ты уже достал», — или послал его… В общем, не сдержался. Но так, по большому счету, может, и не надо было Хотя заходило. Какая-то искренняя эмоция зашла в плюс», — делился Нурлан Сабуров в подкасте коллеги Славы Комиссаренко.

29-летний комик добавил, что «ЧБД?» все же помогает ему справляться со стрессовыми ситуациями и быстро отвечать на выпады гостей. «Чуть-чуть скорость появилась. Надо сразу реагировать. Нельзя обдумывать, а потом шутить», — делился шоумен.

Сабуров отметил, что, несмотря на хлесткие реплики комиков, нельзя их воспринимать слишком серьезно. Ведь они прежде всего забоятся о позитивном настрое на площадке. «Люди все-таки чувствуют, что мы не хотим никого обидеть. Да, мы нападаем, не отрицаю. Но если ты чуть-чуть умеешь о себе подумать несерьезно, то все это чувствуют, и мы как свои», — говорил звезда в YouTube-подкасте «Время от времени».

Он также добавил, что нельзя составлять мнение о человеке, посмотрев лишь одну передачу. Так, например, второй выпуск «ЧБД?» с Настей Ивлеевой вызвал у зрителей негативную реакцию по отношению к гостье. Многие отметили, что теледива вела себя крайне грубо и даже агрессивно.

«Да, она себя повела не очень хорошо, но это не говорит о том, что она такой человек. Хотя, возможно, и такой. Но она может прийти в третий раз и показаться всем душкой» — рассуждал Нурлан.