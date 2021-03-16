Обязательная маркировка товаров в России

Роман Иванов

Относительно недавно, с конца 2019 года, на территории Российской Федерации вступил в силу закон об обязательной маркировке товаров определенных категорий. Сделано это с благой целью защиты потребителей от контрафактной продукции.

Нанесение кодов маркировки в настоящее время является обязательной процедурой, однако перечень товаров пока ограничен определенным списком, о котором мы поговорим ниже. Программа нанесения маркировки на продукцию будет состоять из нескольких последовательных этапов, благодаря чему уже к 2024 году практически все основные группы товаров потребления будут иметь этот уникальный код, по которому любой желающий сможет проследить, где и кем был изготовлен тот или иной товар.

Товары, подлежащие маркировке

По состоянию на январь 2021 года, обязательной маркировке подлежат следующие категории продуктов.

Табачные изделия – за эту категорию законотворцы взялись в первую очередь, так что выпуск сигарет и иных товаров, содержащих определенную долю никотина, попросту невозможно выпустить на внутренний рынок без соответствующей маркировки.

Предметы обуви – второй этап обязательной маркировки. Начали его в середине 2020 года, а с сентября 2020 производство обуви без соответствующей маркировки запрещено на законодательном уровне. Основной акцент делается на кожаные изделия.

Лекарственные средства, подлежащие обязательной маркировке, можно смело отнести к отдельной категории, так как их очень много. Перечень таких лекарств можно найти на официальных сайтах правительства. Однако из-за эпидемии и необходимости выпуска лекарственных средств в прежних, а иногда и завышенных объемах, часть лекарств допускается на рынок без соответствующих меток. Данный режим действует до особого распоряжения, поэтому производителям лекарственных средств все равно придется внедрять в свое производство обязательную маркировку.

Фотоаппараты и сопутствующие товары. Несмотря на то, что хорошая фото и видеокамера уже есть в каждом мобильном телефоне, рынок продаж фототоваров (профессиональные фотоаппараты, вспышки, объективы) по-прежнему велик.

Также обязательной маркировке подлежат следующие товары: автомобильные шины, одежда и белье (легкая промышленность), парфюмерная продукция, молокосодержащие продукты, меховые изделия. О данных видах товаров мы поговорим в следующей статье.