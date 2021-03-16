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Обманывающий тесты штамм коронавируса обнаружили во Франции

Обманывающий тесты штамм коронавируса обнаружили во ФранцииФото: Globallookpress.com

Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на минздрав страны.

Новую мутацию коронавируса нашли у восьми людей в регионе Бретань. По словам властей, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течению болезни.

Особенность этой разновидности вируса предположительно состоит в том, что его сложнее вычислить с помощью обычных ПЦР-тестов. В частности, у лиц, зараженных этим штаммом, наблюдались симптомы заболевания, однако мазки из носоглотки дали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса могут понадобиться анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.

16 марта стало известно, что на территории России впервые выявлены два случая заражения южноафриканским вариантом коронавируса, который считается более заразным. Против этого штамма оказалась неэффективна вакцина AstraZeneca.

В мире

По материалам: lenta.ru
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