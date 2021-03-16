«Он тупой!»: звезда фильма «Непосредственно Каха» ответил на критику BadComedian

Анастасия Иванова

Недавно Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил разгромный обзор на картину «Непосредственно Каха». Критик негодовал, что проект, несмотря на потенциал стать душевным фильмом в стиле Данелии, получился образцом низкопробного юмора, а любые зачатки доброты тут же были растоптаны аморальным поведением героев.

Так BadComedian посчитал бессмысленной и пошлой сцену, в которой герой Артема Калайджяна — Серго — несколько минут испражняется на камеру. Исполнитель роли Кахи (Артем Карокозян) уверен: смеяться над подобными вещами — совершенно естественно.

«Баженов настолько тупой, что не понимает шуток? Он просто делает контент, чтобы были просмотры… Ты хоть раз в жизни смеялась над тем, что связано с пердежом? — обратился он к Ксении Собчак в ее YouTube-шоу. — Все люди смеялись хоть раз над этим! Я больше скажу: мы ходили недавно на охоту с взрослыми мужиками, у всех крутой бизнес — и они смеялись».

Каха также не терпит сравнений персонажей его проекта с тем, как коренных кавказцев изображали в советском кино. «Если бы фильм «Мимино» не вышел в 1977 году, а появился сегодня, можно было бы сказать, что он станет культовым? Мы живем в другое время. Если мы какаем, то можем это снять. В этом есть свобода слова. Не нравится — не смотри», — негодовал звезда.

Ведущая отметила, что основная претензия BadComedian в том, что ребята пропагандируют в своих проектах безнравственное поведение. «Пропаганда это или нет, но базарят в основном те люди, которым нечем заняться! Наш сериал пропитан моралью, иронией по отношению ко всему происходящему», — заявил Карокозян.

Баженов также усомнился в честности создателей картины. Ведь, как выяснилось, они рекламировали запрещенные в России азартные игры. 33-летний Калайджян оправдывался, мол, им нужны были деньги, чтобы выпустить новые ролики для канала.

«Это был, скорее, не обзор фильма, а попытка развалить человека, — говорил артист в шоу «Осторожно, Собчак!» — С такой ненавистью, с таким отвращением это снято, ни слова хорошего про картину. Он цепляется за то, что мы рекламировали букмекеров, мол, всех обманули. Фильм снят почти три года назад, тогда не было букмекеров».