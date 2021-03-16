Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России

Анастасия Иванова

Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов стал заслуженным работником культуры России, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте документа.

"Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.