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Организатор блокады Крыма удивился происходящему на полуострове

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев вспомнил о неожиданной реакции мира на события 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.


По его словам, он ожидал другой реакции.

“Она должна была быть очень жесткой, но, к сожалению, этого не произошло”, — заявил он.

Ранее Джемилев предрек конец «оккупации» Крыма к 2034 году. До этого он надеялся, что в «деоккупации» примет участие президент США Джо Байден.

РИА “NEWSTES” писало, что глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что организаторами водной блокады Крыма являются три местных политика, которые после воссоединения сбежали на Украину.

Сообщение Организатор блокады Крыма удивился происходящему на полуострове появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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