Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»

Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»

Продюсер Иван Ирбис заявил, что все происходящее согласовано с продюсерами проекта.

Только в минувшее воскресенье стартовало шоу «Холостяк» с Тимати в главной роли, как уже поклонники рэпера обсуждают победительницу проекта.


По мнению пользователей, ей стала Мария Вебер, которую на протяжении нескольких месяцев до шоу пиарили. Так, вчера стало известно, что Тимати и Вебер вместе отдыхают на Мальдивах.

Однако продюсер и PR-менеджер Иван Ирбис в разговоре с «Лайфом» заявил, что это все – лишь часть шоу, и Тимати никогда бы не нарушил политику конфиденциальности, да еще и так скоро после начала проекта.

Ирбис уверен, что финал шоу не слит, а с Вебер Тимати уже давно знаком.

«Ну конечно же, нет, ребята, о чём вы. 100% это всё согласовано с продюсерами шоу. Вряд ли они сидят и согласуют каждую сторис с продюсером, я думаю, что с ними просто обговорено заранее, что они могут выкладывать, а что нет»,

– заявил продюсер.

Напомним, что год назад уже в середине проекта с Антоном Криворотовым появлялись разговоры о том, что его и Барбару Пино видели вместе. Позже стало известно, что Барбара действительно победила в проекте.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой
Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой
Голубой микрофон! Обидные прозвища BTS, которые появились в сети после Грэмми
Голубой микрофон! Обидные прозвища BTS, которые появились в сети
Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»
Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»
Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря
Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря
Терапевт Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание
Терапевт Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на
Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке
Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В России планируют ввести кешбэк для инвесторов
В России планируют ввести кешбэк для инвесторов
В Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных
В Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США

Еще по теме

В Telegram спалили победительницу «Холостяка»: «Отдыхает с Тимати на Мальдивах и не скрывается»
"Спойлер к финалу?": СМИ назвали предполагаемую победительницу "Холостяка" с Тимати
Тимати о проекте «Холстяк»: «Я не пришел сюда искать любовь!»
Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»