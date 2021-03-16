Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»

Анастасия Иванова

Продюсер Иван Ирбис заявил, что все происходящее согласовано с продюсерами проекта.

Только в минувшее воскресенье стартовало шоу «Холостяк» с Тимати в главной роли, как уже поклонники рэпера обсуждают победительницу проекта.

По мнению пользователей, ей стала Мария Вебер, которую на протяжении нескольких месяцев до шоу пиарили. Так, вчера стало известно, что Тимати и Вебер вместе отдыхают на Мальдивах.

Однако продюсер и PR-менеджер Иван Ирбис в разговоре с «Лайфом» заявил, что это все – лишь часть шоу, и Тимати никогда бы не нарушил политику конфиденциальности, да еще и так скоро после начала проекта.

Ирбис уверен, что финал шоу не слит, а с Вебер Тимати уже давно знаком.

«Ну конечно же, нет, ребята, о чём вы. 100% это всё согласовано с продюсерами шоу. Вряд ли они сидят и согласуют каждую сторис с продюсером, я думаю, что с ними просто обговорено заранее, что они могут выкладывать, а что нет»,

– заявил продюсер.

Напомним, что год назад уже в середине проекта с Антоном Криворотовым появлялись разговоры о том, что его и Барбару Пино видели вместе. Позже стало известно, что Барбара действительно победила в проекте.