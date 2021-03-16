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Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати подался в “холостяки”. Ищет свою любовь на популярном шоу “Холостяк” и, кажется, забыл, что совсем недавно делил постель с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой. Отец артиста внимательно ознакомился с первой серией телепроекта и вынес свой вердикт.

Как сообщает Eg.ru, Ильдар Юнусов назвал сына “отмороженным”, после того, как посмотрел видео. Столь нелестный отзыв мужчина мог оставить и в качестве шутки. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки…После Юнусов-старший окрестил Тимати “корифеем мысли”, чем совсем обескуражил фанатов рэпера. Возможно, он имел в виду, что сын неплохо выражает свои симпатии, красиво говорит, но этого у него не отнять.

Напомним, отец артиста ушёл из семьи, когда тот был ещё совсем маленьким. Но это никак не отразилось на их взаимоотношениях в уже зрелом возрасте. Юнусов внимательно следит за творческой и личной жизнью отпрыска и всегда даёт сыну советы касаемо житейских вопросов. Кстати, Анастасия Решетова, несмотря на расставание с Тимати, до сих пор тепло общается с его отцом.

Сообщение Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу «Холостяк» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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