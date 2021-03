Овечкин догнал Эспозито по числу забитых шайб в НХЛ

Вадим Карасев

Российский капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин забросил в НХЛ свою 717-ю шайбу и таким образом догнал канадца Фила Эспозито в списке лучших снайперов лиги.

Гол Ови стал шестым в победном матче его команды против "Баффало", который завершился разгромом 6:0. Благодаря этой шайбе россиянин разделил с Эспозито, закончившим карьеру в 1981 году, 6-ю строчку рейтинга лучших снайперов и со следующей забитой шайбой сможет сместить его на 7-ю. Для того, чтобы достичь 5-го места и догнать канадского нападающего Марселя Дионна, Овечкину нужно забить еще 14 голов.

717 CAREER GOALS! @ovi8 ties Phil Esposito for 6th on the all-time goals list! pic.twitter.com/D9cfiJMOXv

— NHL GIFs (@NHLGIFs) March 16, 2021

Комментируя выдающееся достижение, российский хоккеист отметил, что просто делает свою работу, а самые важные его шайбы "еще впереди". Помимо Овечкина, в матче против "Баффало" отличились россияне Евгений Кузнецов (забил гол) и Дмитрий Орлов (сделал голевую передачу).