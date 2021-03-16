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Переброска турецкой техники в Сирии насторожила Россию

Переброска турецкой техники в Сирии насторожила Россию

Турция перебрасывает военную технику в один из населенных пунктов сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил на брифинге замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка.

По словам Карпова, действия турецких военных нарушают статус-кво, установленный Меморандумом взаимопонимания, и "подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".

Военачальник также привел статистику по обстрелам. Так, со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, таких случаев не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра": из них в провинции Идлиб — 16 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — 2 обстрела, в провинции Хама — 1 обстрел.

Накануне в Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных.

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По материалам: uposters.ru
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