Переехавший в Россию американец забыл о психологах

Алексей Вольцев

Переезд из Штатов стал для американского блогера настоящим открытием. Джейкоб узнал, что все свои проблемы можно решить и без психолога, достаточно обратиться к семье, либо близким друзьям. В России его поразило то, что русские привыкли решать проблемы по мере их поступления.

Жизнь после переезда полностью изменилась для американца, но – в лучшую сторону.

«Также мне по душе пришлась и «русская терапия». Люди во всем мире выпивают, чтобы отвлечься от своих проблем, но в России жарят шашлыки, едут на дачу в баню, отправляются на рыбалку, выезжают в лес за грибами. Может, мне это так запало в душу потому, что все это происходит в другой стране. Но после подобных поездок мне и правда легче, а поход к психологу не нужен», – цитирует Джейкоба «New inform».

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