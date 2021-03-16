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Переехавший в Россию американец забыл о психологах

Переезд из Штатов стал для американского блогера настоящим открытием. Джейкоб узнал, что все свои проблемы можно решить и без психолога, достаточно обратиться к семье, либо близким друзьям. В России его поразило то, что русские привыкли решать проблемы по мере их поступления.

Жизнь после переезда полностью изменилась для американца, но – в лучшую сторону.

«Также мне по душе пришлась и «русская терапия». Люди во всем мире выпивают, чтобы отвлечься от своих проблем, но в России жарят шашлыки, едут на дачу в баню, отправляются на рыбалку, выезжают в лес за грибами. Может, мне это так запало в душу потому, что все это происходит в другой стране. Но после подобных поездок мне и правда легче, а поход к психологу не нужен», – цитирует Джейкоба «New inform».

Сообщение Переехавший в Россию американец забыл о психологах появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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