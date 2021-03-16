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Перенесшая инсульт Тина Тернер попрощалась с фанатами

Перенесшая инсульт Тина Тернер попрощалась с фанатамиТина ТернерФото: Franziska Krug / Getty Images

Американская певица и актриса Тина Тернер попрощалась с фанатами в новом документальном фильме о ней. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на картину от телеканала Sky.

В ленте 81-летняя исполнительница заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер. Кроме того, лауреатка восьми премий «Грэмми» призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.

Известно, что в 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника. Из-за побочных эффектов знаменитость прибегла к гомеопатическим средствам, однако это лишь ухудшило ее состояние. Вскоре у Тернер развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года ей пересадили почку.

В 2018 году сообщалось о самоубийстве первого сына певицы. 59-летний Крейг Тернер застрелился в своем доме в Калифорнии. Он работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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