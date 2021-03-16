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«Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»: Манижа вспомнила, как ее «травили»

«Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»: Манижа вспомнила, как ее «травили»

Певица столкнулась с хейтом после того, как победила в отборе на «Евровидение».

Манижа – представительница России на конкурсе «Евровидение-2021». После того, как зрители выбрали ее среди других претендентов, на Манижу посыпалось огромное количество критики, как от простых людей, так и от чиновников. Одна из частых претензий заключалась в том, что Манижа – таджичка, и якобы не может представлять Россию на международной арене.


Звезда призналась, что с упреками по поводу своей национальности она сталкивается всю жизнь. Несмотря на это, Манижа гордится своими корнями. Однако ей потребовалось много времени, чтобы принять это.

«Первое слово, которое я выучила в России — черножопая. На полном серьезе! Я пришла домой и в шутку произнесла его при маме, совершенно не понимая, что оно означает. После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились»,

– рассказала Манижа.

Кроме того, девушку часто «травили» из-за ее внешнего вида. Она долго пыталась похудеть, но у нее это не получалось. В итоге диеты привели Манижу к расстройству пищевого питания.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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