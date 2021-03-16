Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой

Вадим Карасев





Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса учитывает сложную ситуацию с CОVID-19 в Европе при рассмотрении возможности возобновления авиасообщения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая во вторник на вопрос журналистов о перспективе возобновления авиасообщения со странами Европы, представитель Кремля переадресовал его в оперативный штаб.

"Это скорее вопрос для нашего штаба под руководством Татьяны Голиковой, конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане... В Европе ситуация гораздо более напряженная, наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", — заметил он, отвечая на вопрос о возможном открытии границ с отдельными странами ЕС.

NEWSTES писал, что в Австрии число скончавшихся после получения прививки от Pfizer достигло 48 человек. Это происходит на фоне третьей волны коронавируса в стране и возможного начала переговоров ЕС с Россией о поставках "Спутника V".