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Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ

Разговора о возможном проведении референдумов по самоопределению отдельных регионов Российской Федерации не может быть в принципе, так какая возможность исключена согласно Конституции страны. Об этом во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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