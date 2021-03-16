Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ

Алексей Вольцев

Разговора о возможном проведении референдумов по самоопределению отдельных регионов Российской Федерации не может быть в принципе, так какая возможность исключена согласно Конституции страны. Об этом во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщение Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ появились сначала на Информационное агентство "SM News".