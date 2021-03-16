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Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Российский защитник "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов умер в больнице Ярославля после попадания шайбы в голову. Несчастный случай произошел во время матча против местной команды "Локо", сообщает пресс-служба МХЛ.

Спортивный снаряд попал игроку в сонную артерию во время броска соперника. После потери сознания спортсмена сразу же госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания и кровообращения, но спасти его все равно не удалось.

"Сегодня ушел из жизни защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура", — сообщается на официальной странице санкт-петербургского клуба в соцсети "ВКонтакте".

Ранее NEWSTES писал, что финский хоккеист рассказал о лучшей черте русских людей.

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По материалам: uposters.ru
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