Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, посчитала отвратительной песню исполнительницы Manizha для музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает НСН.
«Я уважаю Manizha, у нее есть талант, она замечательная исполнительница, но ее песня на "Евровидении" для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки. Это же не Comedy Woman», — высказалась Иванова.
При этом она отметила, что Manizha — более удачный кандидат для участия в фестивале, чем группа Little Big. Достойным участия она посчитала и рэпера Моргенштерна. Исполнительница добавила, что сама не хочет ехать на «Евровидение».
О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом более 140 тысяч лайков и 82 тысячи дизлайков.