Певица Наталия Орейро записала новую песню на русском языке "Будем танцевать"

Алексей Вольцев

"Композиция была записана в разгар коронавирусной пандемии. Запись осуществлялась в пяти различных студиях в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе. Песня "Будем танцевать" заряжает позитивом в непростые времена и позволяет взглянуть на происходящее через танцы и музыку", — заявили представители Наталии Орейро.Певица Наталия Орейро решила сотрудничать с музыкантами из группы Bajofondo, т.к. у артистов довольно много общего. Как и Орейро, коллектив происходит из региона Рио-де-ла-Плата, а основной стиль музыки образован смесью уругвайской и аргентинской культур. У коллектива есть связь с Россией — например, одну из песен Bajofondo использовали российские гимнастки во время выступления на Олимпийских играх.Орейро неоднократно признавалась в любви к России и русской культуре, а также сообщала о том, что учит русский язык. Исполнительница часто поет на русском, а также записывает русскоязычные версии своих хитов. Прошлым летом Наталия Орейро сообщила о старте процедуры получения российского гражданства.