PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения

Влада Некрасова

Это говорит о том, что по крайней мере один раз в течение последнего миллиона лет ледяной щит Гренландии таял в теплые периоды времени и растительность – возможно, даже леса – пустила корни и процветала.

По мнению международной группы ученых, под руководством геолога Эндрю Криста из Университета Вермонта, теплые периоды были подобные тем, которые человечество испытывает в настоящее время из-за изменения климата.

«Наше исследование показывает, что Гренландия гораздо более чувствительна к естественному потеплению, чем мы думали, и мы уже знаем, что потепление сегодня значительно превышает естественные темпы», – сказал Христос.

Климат сильно менялся на протяжении истории Земли. Ученые полагают, что в это время в Гренландии сохранялся некоторый ледяной покров несколько миллионов лет и даже в межледниковые времена.

Ядро Camp Century, взятое с высокой широты 77,1667 N, удивило исследователей находкой растительного материала. Согласно анализу осадка, проведенному командой, в растениях были обнаружены редкие изотопы алюминия и бериллия, которые образуются только при попадании солнечных лучей на голую землю.

Это означает, что регион полностью растаял и оставался таковым достаточно долго. Настолько долго, что солнечные лучи образовали эти изотопы, а растительность смогла расти и поглощать их.

«Гренландия может показаться далекой, но она может быстро растаять, вылившись в океаны. И тогда Нью-Йорк, Майами, Дакка – выберите свой город – уйдет под воду», – сказал геолог Пол Бирман из Университета Вермонта. «Это не проблема, которая появится в далёком будущем. Это актуальная проблема на ближайшие 50 лет».

Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

