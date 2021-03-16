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PNAS: В Сахаре найден метеорит возрастом 4,2 млрд лет, ранее являвшийся частью протопланеты

Исследователи полагают, что метеорит мог быть частью протопланеты, которая сформировала одну из крупных планет или превратилась в пыль.

Эксперты заявили, что метеорит Erg Chech 002 не похож ни на один другой известный метеорит.

Когда-то он был расплавленным и затвердел около 4,6 миллиарда лет назад, что делает его старейшей вулканической породой на Земле (он превосходит своего ближайшего конкурента на миллион лет).

Жан-Аликс Баррат из Университета Западной Бретани во Франции сказал New Scientist:

«Я работаю над метеоритами более 20 лет, и это, возможно, самый фантастический новый метеорит, который я когда-либо видел».

Это открытие может помочь исследователям понять, как формировались планеты, в том числе наша Земля.

По данным метеоритного общества, метеорит, содержащий характерные крупные зеленоватые кристаллы, был обнаружен в мае недалеко на юге Алжира, в песчаном море Эрг-Шеш.

Исследователи отмечают, что такие объекты невероятно редки.

«Когда вы приближаетесь к началу Солнечной системы, становится все сложнее получить образцы. Вероятно, мы не найдем другой образец старше этого», – сказал Баррат.

Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Этот метеорит – самая старая магматическая порода, проанализированная на сегодняшний день. Он проливает свет на формирование первичных корок, которые покрывали самые старые протопланеты», – пишут исследователи.

Сообщение PNAS: В Сахаре найден метеорит возрастом 4,2 млрд лет, ранее являвшийся частью протопланеты появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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