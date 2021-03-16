Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Мнения » Почему планировать бюджет полезно и для энергетики, и для кошелька: 3 причины

Почему планировать бюджет полезно и для энергетики, и для кошелька: 3 причины

Почему планировать бюджет полезно и для энергетики, и для кошелька: 3 причины

Планирование бюджета имеет огромную важность, причем как с точки зрения психологии, так и с точки зрения энергетики. Эксперты рассказали, почему полезно планировать траты и бюджет, следить за расходами и доходами.


Можно следить за  Финансовые">финансовыми гороскопами и пользоваться талисманами, но от всего этого мало толку, если вы не держите свои финансы под контролем. Настало время изменить свое отношение к деньгам и начать вести учет расходов и доходов.

Практическая польза

Допустим, есть определенная сумма денег. У каждого человека есть свои потребности, нужды, желания. В жизни случаются нестандартные ситуации, в которых могут потребоваться дополнительные траты. 

Когда человек ведет учет расходов и доходов, он всегда знает, сколько он может потратить, сколько он будет при этом должен, сколько у него останется на свои нужды. Те, кто живет в финансовом хаосе, редко добиваются успеха в жизни, потому что деньги любят счет. Это не бездумная пословица, а реальный факт. Старайтесь считать деньги и всегда отслеживать, сколько осталось, сколько должно прийти и должно уйти.

Энергетическая польза


Финансовые потоки циркулируют непрерывно, но вокруг одних людей они превращаются в нечто созидательное, а вокруг других остаются хаотичными. Тот, кто не планирует бюджет и относится к деньгам наплевательски, не притягивает финансовую удачу.

Эксперты в области биоэнергетики уверены на сто процентов в том, что финансовой сфере необходимо уделять больше времени. В таком случае денежные потоки начинают подпитываться вашим желанием и энергией. Вы управляете ими, поэтому деньги перестают циркулировать хаотично — то к вам, то от вас. Финансовая жизнь и работа становятся более стабильными сферами, в которых всегда все прозрачно.

Деньги перестанут утекать сквозь пальцы. Финансовые потери существенно сократятся, появится больше желания работать и трудиться. У творческих людей возникнет новая мотивация и вдохновение.

Повышение уверенности

Вторая энергетическая причина и третья в целом — это повышение уверенности человека. Когда у нас есть контроль над какой-то сферой жизни, мы автоматически становимся более уверенными в себе. В работе и бизнесе без уверенности никуда, поэтому доходы повышаются в том случае, если человек следит за расходами.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Число учитывающих свои доходы и расходы россиян в 2016 году выросло
Как исправить свой характер, чтобы оставить позади проблемы с деньгами, рассказали эксперты
Парламент Крыма принял бездефицитный бюджет на 2019 год
4 типа мыслей, которые стоит записывать каждый день