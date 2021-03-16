Почему планировать бюджет полезно и для энергетики, и для кошелька: 3 причины

Вадим Карасев

Планирование бюджета имеет огромную важность, причем как с точки зрения психологии, так и с точки зрения энергетики. Эксперты рассказали, почему полезно планировать траты и бюджет, следить за расходами и доходами.

Можно следить за Финансовые">финансовыми гороскопами и пользоваться талисманами, но от всего этого мало толку, если вы не держите свои финансы под контролем. Настало время изменить свое отношение к деньгам и начать вести учет расходов и доходов.

Практическая польза

Допустим, есть определенная сумма денег. У каждого человека есть свои потребности, нужды, желания. В жизни случаются нестандартные ситуации, в которых могут потребоваться дополнительные траты.

Когда человек ведет учет расходов и доходов, он всегда знает, сколько он может потратить, сколько он будет при этом должен, сколько у него останется на свои нужды. Те, кто живет в финансовом хаосе, редко добиваются успеха в жизни, потому что деньги любят счет. Это не бездумная пословица, а реальный факт. Старайтесь считать деньги и всегда отслеживать, сколько осталось, сколько должно прийти и должно уйти.

Энергетическая польза

Финансовые потоки циркулируют непрерывно, но вокруг одних людей они превращаются в нечто созидательное, а вокруг других остаются хаотичными. Тот, кто не планирует бюджет и относится к деньгам наплевательски, не притягивает финансовую удачу.

Эксперты в области биоэнергетики уверены на сто процентов в том, что финансовой сфере необходимо уделять больше времени. В таком случае денежные потоки начинают подпитываться вашим желанием и энергией. Вы управляете ими, поэтому деньги перестают циркулировать хаотично — то к вам, то от вас. Финансовая жизнь и работа становятся более стабильными сферами, в которых всегда все прозрачно.

Деньги перестанут утекать сквозь пальцы. Финансовые потери существенно сократятся, появится больше желания работать и трудиться. У творческих людей возникнет новая мотивация и вдохновение.

Повышение уверенности

Вторая энергетическая причина и третья в целом — это повышение уверенности человека. Когда у нас есть контроль над какой-то сферой жизни, мы автоматически становимся более уверенными в себе. В работе и бизнесе без уверенности никуда, поэтому доходы повышаются в том случае, если человек следит за расходами.