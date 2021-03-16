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«Почувствуйте себя старыми»: выпускники «Фабрики звезд 6» встретились спустя 15 лет

«Почувствуйте себя старыми»: выпускники «Фабрики звезд 6» встретились спустя 15 лет

Трудно поверить, но прошло 15 лет со дня запуска шестого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд». Недавно участники реалити устроили своеобразный вечер выпускников. Музыканты весело провели время вместе. Не обошлось, конечно, без исполнения старых хитов, которые и превратили ребят в народных любимцев.


Встреча выпускников «Фабрики…» прошла в студии солиста группы «Челси» Алексея Корзина. Артист пустил на экран самые яркие моменты шестого сезона, чтобы гости могли полностью погрузиться в атмосферу тех лет. «Мы будем весело тусить и вспоминать наше прекрасное, беззаботное детство», — делился музыкант в сторис.

Звезды проекта приятно удивились сюрпризу Корзина. Правда, собраться удалось не всем составом, а лишь небольшой компанией, состоящей, помимо самого хозяина студии, из Прохора Шаляпина, Юлии Лысенко, Александры Гурковой, Арсения Бородина и Романа Архипова. Кадрам с посиделок артисты делились в личных блогах.

«А вы знаете, что «Фабрике звезд 6» на днях стукнуло 15 лет? Да-да, почувствуйте себя старыми. Поговорим о «Фабриках»? Какой сезон ваш любимый, какие песни помните до сих пор? Хочу знать все», — спросил поклонников Бородин.


Подписчики были рады вновь увидеть любимых артистов вместе. Они осыпали артистов комплиментами, а также поделились воспоминаниями. «Ваша «Фабрика…» для меня стала особенной, потому что в 2006 году я оканчивала 11-й класс, песня «Последний звонок» в вашем исполнении — что тогда, что сейчас — до слез и мурашек...»; «Самая крутая «Фабрика»! Вы были лучшие! Все! Но Арсений был просто звезда», «Ностальгия нахлынула. Ребята, вы такие классные», — пишут пользователи Сети.

На радость фанатам музыканты исполнили хиты, которые впервые зазвучали в рамках проекта. Так Арсений Бородин под аккомпанемент Алексея Корзина спел композицию группы «Челси» — «Самая любимая», артисты также не забыли и о негласном гимне шоу. Выпускники хором затянули знаменитую песню «Круто ты попал на TV», приведя в полный восторг верных поклонников.

Напомним, что «Фабрика звезд 6» вышла на экраны 11 марта 2006 года. Выпуск оказался богат на талантливых исполнителей, которым удалось закрепиться в мире шоу-бизнеса. Среди ярких участников были: Согдиана, Зара, Дмитрий Колдун и другие.



Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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