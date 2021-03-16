Поддержка Москвы и отсутствие негативного фона внутри – московский политолог о позициях Главы Тувы

Лидия Мартынова

В телеграм канале @politinfo17 Михаил Захаров отмечает совпадение сразу двух ключевых факторов, позволяющих действующему Главе Тувы Шолбану Кара-оолу рассчитывать на уверенную победу в региональных губернаторских выборах 2021 года – поддержка Москвы и отсутствие негативного фона внутри.

В республике нет «антикараооловских» настроений» в критических объёмах.

«Уровень усталости от его руководства относительно соседних регионов (Хакасии при Зимине или Иркутской области в 2015 году) крайне низкий. Кара-оол в хорошей политической форме (отсутствует проблема типа Тулеева в Кемерово – авторитетного, но очень пожилого главы республики».

В соцсетях политолог пишет о вполне очевидной прогнозируемости итогов предстоящих выборов в Туве. Основываясь прежде всего на результатах последнего голосования, которое прошло в регионе в 2016 году. И тогда, и теперь у Кара-оола нет серьёзных оппонентов.

Кремль такой расклад вполне устроит.

«Выборы 2016 года показывали, что альтернативных политиков в республике нет – ближайший соперник набрал в районе 5 процентов голосов. Кара-оол, как представитель местной интеллигенции и опытный управленец, для Республики Тува – отличный вариант – если не совсем безальтернативный, то уж точно пока наилучший».

По тувинской тематике в российском экспертном пространстве пока не самый обширный цитатник, поэтому мнение Михаила Захарова как серьёзного аналитика безусловно в отдельном ряду. Историк по образованию (МГУ), Захаров работал экономическим и политобозревателем в журнале «Профиль», «Московских новостях», Gazeta.ru и на других медийных площадках, а также работал аналитиком в Центре коммуникационных технологий.

Сам Шолбан Кара-оол пока не заявлял о намерении баллотироваться на сентябрьских выборах. Более того, в конце 2021 года в соцсетях высказался довольно откровенно в том духе, что губернаторство для него не самоцель. Цитата по смыслу сказанного:

«Есть желающие на моё место? Пожалуйста. Только имейте в виду – это не трон, а место работы, где нужно пахать и где нужно этому месту соответствовать, иметь что-то за душой».

В конце 2020 года один претендент уже появился официально. Депутат Верховного Хурала (фракция ЛДПР) Андриан Ооржак заявил, что намерен баллотироваться на вы-борах. Заявил – и практически тут же расхотел быть депутатом. Объяснил туманно – якобы какой-то внутрипартийной дисциплиной и ротацией (что за ротация такая всего через год депутатства?).

Одно из объяснений на поверхности: Ооржак – сын бывшего Главы Тувы Шериг-оола Ооржака, который правил республикой 16 лет, как раз до периода Кара-оола. Никаких других особых заслуг у сына пока нет.

Михаил Захаров не видит ни в Ооржаке-младшем, ни в других политических соперниках альтернативы действующему губернатору:

«Фактор ЛДПР и Андриана Ооржака, о котором нередко говорят аналитики, на мой взгляд, сильно переоценен. Выборы в Хурал 2019 года (то есть уже после пенсионной реформы и общефедерального роста претензий к власти вообще) показали пределы электоральных возможностей тувинских жириновцев – 8 процентов и два мандата».

Из неофициальных характеристик на Шолбана Кара-оола эксперты в Туве отмечают важное отличие губернатора от прежнего руководителя и от многих современных политиков региона – современный стиль общения с широкими массами и адекватность в общении. Это губернатор светского типа, но без панибратства и заигрывания. В нём виден не хан, а собеседник, партнёр, когда нужно – вождь.

Что же касается результативности, то отмечают практическую хватку, когда речь идёт о ключевых направлениях. Это не бульдожья хватка азиатских тиранов и не восточная шахматная дипломатия. Скорее комбинация политического, хозяйственного и человеческого опыта, когда ты понимаешь, какой твой регион сейчас и каким ему нужно быть через неделю, год и даже через 20 лет.

Кара-оол Шолбан Валерьевич (род. 18.07.1966) – российский государственный деятель. Глава Республики Тыва с 2007 г. Окончил в 1990 году УрГУ по специальности «философ-политолог». В политике с 1998 года (1998-2002 – Председатель Парламента РТ). Работал также в Правительстве (на министерских должностях и как Первый вице-премьер). В настоящий момент так-же действующий Председатель Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение». Награждён Орденом Дружбы (2017) и другими государственными и ведомственными медалями.

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