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"Показала, что там видела": Запашный рассказал о реакции 4-летней дочери на порно

"Показала, что там видела": Запашный рассказал о реакции 4-летней дочери на порно

43-летний художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал шокирующую историю о том, как его четырехлетняя дочь столкнулась с порно в интернете.

В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ Аскольд рассказал, что инцидент произошел в Израиле, когда он вместе с маленькой дочерью гостил у бабушки.

Это было время, когда злоупотребляли планшетами. Дочка, ей было года четыре, играла в него, притихла надолго. Мы с женой заподозрили неладное, из-за угла выглянули, а там на экране вовсю оральный секс, прям порно настоящее.

Аскольд Запашный признался, что в тот момент он "обалдел" вместе со своей женой. При этом пара осознала, что, если резко побежать к дочери, чтобы отбирать планшет, станет только хуже.

Я спокойно подошел, взял гаджет и закрыл неподходящие для детских глаз страницы. Дочь потребовала планшет обратно, стала сердито листать в поисках того видео, не нашла, поднимает глаза и спрашивает: "А где?" Мы ей: "Что где?" И она характерными движениями нам показала, что она там видела. Это такой испанский стыд был! Мы поняли, что ребенок увидел и зафиксировал. Мы выруливали из этой ситуации просто...

Как отмечает Запашный, девочки порой ставят его в неловкое положение, поскольку не осознают, где находятся границы. В частности, cлышащие смех дочери артиста не понимают, что на самом деле людям может быть неудобно.

Как писал NEWSTES, ранее Аскольд Запашный рассказал, как на него напала тигрица.

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По материалам: uposters.ru
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