"Показала, что там видела": Запашный рассказал о реакции 4-летней дочери на порно
43-летний художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал шокирующую историю о том, как его четырехлетняя дочь столкнулась с порно в интернете.
В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ Аскольд рассказал, что инцидент произошел в Израиле, когда он вместе с маленькой дочерью гостил у бабушки.
Аскольд Запашный признался, что в тот момент он "обалдел" вместе со своей женой. При этом пара осознала, что, если резко побежать к дочери, чтобы отбирать планшет, станет только хуже.
Как отмечает Запашный, девочки порой ставят его в неловкое положение, поскольку не осознают, где находятся границы. В частности, cлышащие смех дочери артиста не понимают, что на самом деле людям может быть неудобно.
Как писал NEWSTES, ранее Аскольд Запашный рассказал, как на него напала тигрица.