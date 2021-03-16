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Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента нового созыва.

"Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом она отметила "некоторую неизвестность" в списках, которые формируются в "Единой России" для участия в выборах, но при этом еще раз подчеркнула, что не собирается завершать политическую активность.


Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.

Политика

По материалам: ria.ru
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