Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
"Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом она отметила "некоторую неизвестность" в списках, которые формируются в "Единой России" для участия в выборах, но при этом еще раз подчеркнула, что не собирается завершать политическую активность.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.