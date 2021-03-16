Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам

Вадим Карасев

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская во время своего выступления на онлайн-брифинге к седьмой годовщине вхождения Крыма в состав России рассказала о своем недоверии к мужчинам.

По словам политика, за семь лет было получено множество уроков и "набитых шишек", но это принесло ей мудрость и силу. Она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченный жизненный опыт.

"Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — отметила депутат.

Ранее NEWSTES писал, что Поклонская рассказала, чем будет заниматься после ухода из Госдумы.