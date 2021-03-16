Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам

Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская во время своего выступления на онлайн-брифинге к седьмой годовщине вхождения Крыма в состав России рассказала о своем недоверии к мужчинам.

По словам политика, за семь лет было получено множество уроков и "набитых шишек", но это принесло ей мудрость и силу. Она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченный жизненный опыт.

"Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — отметила депутат.

Ранее NEWSTES писал, что Поклонская рассказала, чем будет заниматься после ухода из Госдумы.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса детям
Ведущий Первого канала оценил необходимость прививки от коронавируса
НАТО пересмотрит помощь Украине
НАТО пересмотрит помощь Украине
ЕС попросили отказаться от российской вакцины
ЕС попросили отказаться от российской вакцины
США пожаловались на потерю влияния из-за России
США пожаловались на потерю влияния из-за России
В Одессе пьяный водитель после ДТП бросался на прохожих с ножом
В Одессе пьяный водитель после ДТП бросался на прохожих с ножом
Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем
Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем
За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку
За российскими водителями могут устроить глобальную ежеминутную слежку
В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года
В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года
Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам
Поклонская рассказала о своем недоверии к мужчинам
Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев
Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев
В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной кампании прошлого года
В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Наталья Поклонская заявила о разочаровании в мужчинах
Поклонская сообщила, чем займется ее муж после ухода из аппарата Москальковой
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
«Прокурор даже в Думе»: Поклонская рассказала, как шутят над ней депутаты