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Полностью беспилотные машины могут выйти на российские дороги уже в этом году

Полностью беспилотные машины могут выйти на российские дороги уже в этом году

Минтранс намерен начать испытывать полностью беспилотные автомобили (без инженера-испытателя в салоне) уже в этом году. Впервые тестирование будет проходить на дорогах общего пользования.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники, такие машины сначала выйдут на дороги инноградов "Иннополис" и "Сколково". Обсуждается возможность их тестирования в отдельных районах Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, был разработан план испытаний, который согласовали с ФСБ, ФСО, МВД, МИД, МЧС, Минфином, Минэкономразвития, Минюстом, Минцифры, Минпромторгом, Банком России и Росстандартом, а также со Сбербанком, "Яндексом", "КамАЗом", ПАО "Газпром нефть" и "Группой ГАЗ".

"Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире", — приводит агентство слова главы департамента цифрового развития Минтранса Дмитрия Баканова.

NEWSTES писал, что в декабре прошлого года Китай первым выпустил беспилотное такси без контроля человека на дороги общего пользования.

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По материалам: uposters.ru
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