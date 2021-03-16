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Польский Orlen заключил контракт с "Роснефтью" на покупку сырья

Польский Orlen заключил контракт с "Роснефтью" на покупку сырья
Крупнейший польский нефтяной концерн Orlen заключил контракт с российской "Роснефтью" на поставку сырья, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение польской компании.

"Orlen заключил контракт на покупку нефти с "Роснефтью". Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тысяч тонн сырья", – говорится в сообщении.

В апреле 2020 года сообщалось, что Orlen входит в десятку крупнейших покупателей российской нефти.

передавало, что Orlen начала экспорт нефти из Литвы на Украину в обход Белоруссии.
Экономика

По материалам: ria.ru
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