Польский Orlen заключил контракт с "Роснефтью" на покупку сырья

Влада Некрасова

Крупнейший польский нефтяной концерн Orlen заключил контракт с российской "Роснефтью" на поставку сырья, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение польской компании.

"Orlen заключил контракт на покупку нефти с "Роснефтью". Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тысяч тонн сырья", – говорится в сообщении.

В апреле 2020 года сообщалось, что Orlen входит в десятку крупнейших покупателей российской нефти.

передавало, что Orlen начала экспорт нефти из Литвы на Украину в обход Белоруссии.