Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом

Учёные из Ирана обнародовали результаты исследований и удивили россиянок. Оказывается, популярная специя может оказаться хорошим помощником в похудении, что сейчас, в преддверии пляжного сезона особенно актуально.

Как сообщает Polit.info, чудодейственной специей эксперты называют обычный тмин. Он способен улучшать метаболизм, освобождает организм от токсинов, убирает отёки. Помимо прочего, это отличный антисептик, который снимает внутренние воспаления. Для избавления от лишних килограммов рекомендуется замочить тмин в кипящей воде, и употреблять его настой с корицей, мёдом, натуральным соком.

Специалисты из Тегерана провели эксперимент. Часть добровольцев сидела на диете с жёстким дефицитом калорий, а другая часть употребляла тмин и настой из него. У второй “подгруппы” процесс похудения шёл быстрее, что позволило сделать вывод о неожиданном свойстве специи.

Сообщение Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Ватикан запретил благословлять однополые браки
Ватикан запретил благословлять однополые браки
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
В США коренная американка впервые стала министром
В США коренная американка впервые стала министром
В Австрии объявили третью волну коронавируса
В Австрии объявили третью волну коронавируса
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по COVID-19
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу «Холостяк»
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду

Еще по теме

Лучшая специя для похудения названа экспертами: как похудеть, ничего не делая
Похудеть вкусно: названа известная специя, которая помогает похудению и оздоравливает
Эксперты объяснили лечебные свойства индийской кухни
Медики рассказали, какие специи повышают иммунитет