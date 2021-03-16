Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом

Анастасия Иванова

Учёные из Ирана обнародовали результаты исследований и удивили россиянок. Оказывается, популярная специя может оказаться хорошим помощником в похудении, что сейчас, в преддверии пляжного сезона особенно актуально.

Как сообщает Polit.info, чудодейственной специей эксперты называют обычный тмин. Он способен улучшать метаболизм, освобождает организм от токсинов, убирает отёки. Помимо прочего, это отличный антисептик, который снимает внутренние воспаления. Для избавления от лишних килограммов рекомендуется замочить тмин в кипящей воде, и употреблять его настой с корицей, мёдом, натуральным соком.

Специалисты из Тегерана провели эксперимент. Часть добровольцев сидела на диете с жёстким дефицитом калорий, а другая часть употребляла тмин и настой из него. У второй “подгруппы” процесс похудения шёл быстрее, что позволило сделать вывод о неожиданном свойстве специи.

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