После критики со стороны Турчака из Госдумы отозван законопроект об умерщвлении бездомных животных

Вадим Карасев

После того, как секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и ряд других "единороссов" назвали инициативу депутатов об умервщлении бездомных животных "живодерской", ее авторы сами отозвали законопроект, сообщили в пресс-службе ЕР.

Группа депутатов отозвала законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию.

Ряд парламентариев во главе с Турчаком назвали подобную инициативу неприемлемой и не имеющей шансов быть принятой, исходя из соображений гуманизма.

Закон поступил накануне и был отозван менее, чем через сутки. В тексте документа предполагалось разрешить регионам, исходя из бюджетной обеспеченности, "осуществлять процедуру регулирования численности бездомных животных [...] гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".