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После критики со стороны Турчака из Госдумы отозван законопроект об умерщвлении бездомных животных

После критики со стороны Турчака из Госдумы отозван законопроект об умерщвлении бездомных животных

После того, как секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и ряд других "единороссов" назвали инициативу депутатов об умервщлении бездомных животных "живодерской", ее авторы сами отозвали законопроект, сообщили в пресс-службе ЕР.

Группа депутатов отозвала законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию.

Ряд парламентариев во главе с Турчаком назвали подобную инициативу неприемлемой и не имеющей шансов быть принятой, исходя из соображений гуманизма.

Закон поступил накануне и был отозван менее, чем через сутки. В тексте документа предполагалось разрешить регионам, исходя из бюджетной обеспеченности, "осуществлять процедуру регулирования численности бездомных животных [...] гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

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По материалам: uposters.ru
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