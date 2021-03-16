Последнее интервью пятого мужа Людмилы Лядовой, который лечился от алкоголизма и болел раком

Алексей Вольцев

На прошлой неделе народная артистка скончалась от коронавируса, ей было 95 лет. В последние годы Людмила Лядова жила одна, ее пятый брак с саксофонистом Александром Кудряшовым был расторгнут около трех лет назад.

Людмила Алексеевна ненамного пережила своего экс-супруга. Кудряшов умер примерно полтора года назад — у музыканта диагностировали рак. Также мужчина боролся с алкогольной зависимостью — лечился в реабилитационном центре «Феникс», где незадолго до смерти наблюдался Дмитрий Марьянов.

«В 2019 году Саша уже самостоятельно не передвигался. Он только мог сидеть и лежать, то есть считался лежачим больным. О том, что они с Людмилой разведены, Саша узнал спустя 8 месяцев. Удивился, ведь никаких документов о разводе не подписывал. Дворовенко занимался этим делом. Они тогда Людмилу Алексеевну сделали почти невменяемой, она ничего в этом не понимала. Иван Дворовенко, кстати, близкий друг семьи Ксении Бик, который отвозил Марьянова в клинику», — рассказала экс-помощница Лядовой Галина Горбенко.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» показали видео последнего интервью Александра Кудряшова. 29 июля 2019 года его дома навестила Елена Моставичене, комиссар общественного комитета по защите от квартирного рейдерства.

Кудряшов рассказал, что в центр его отправили братья Иван и Виктор Дворовенко, которые опекали его жену в последние годы. «Я не знал, что нас с Людмилой Алексеевной развели. Дворовенко ухаживали за женой. У них была своя методика, хотели приобрести жилплощадь. Мне обещали, что если я подпишу документы, меня отпустят из центр. Я был там как в концлагере», — рассказал в последнем интервью саксофонист.

Известно, что одну из квартир Лядова еще в 2018-м году переписала на Виктора Дворовенко. Он же впоследствии, по словам знакомых, хотел завладеть еще и жильем Александра Кудряшова.

Директор центра «Феникс» хорошо запомнила Александра Федоровича, так как он долго проходил реабилитацию. «Мог голый сесть за руль и поехать, допустим, за водкой, а его гаишники остановят. Витя Дворовенко приезжал за ним, вытягивал, понимал, что нельзя ситуацию предавать огласке. Звонил, говорил: «Оксан, нужны детоксикации». Вез его в детокс. Из детоксикации говорил там: «Давай на реабилитацию, он не против». Он никогда не сопротивлялся. Просто не мог принимать решений», — вспоминала женщина.

О том где расположена могила Кудряшова, ничего неизвестно. Его знаменитую супругу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с матерью.