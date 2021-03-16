Посол России раскритиковал Запад за игнорирование предпосылок возвращения Крыма

Вадим Карасев

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Посол России в Германии Сергей Нечаев раскритиковал Запад за игнорирование предпосылок возвращения Крыма с Украины. Об этом он написал в своей статье для Berliner Zeitung, передает РИА Новости.

По его словам, решение о присоединение Крыма было принято не вдруг, ему предшествовало развитие, которое западные страны предпочитают не замечать. Российский дипломат отметил, что первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем являлся государственный переворот, который противоречил нормам национального и международного права, а также осуществлялся при поддержке нескольких стран Запада. Он добавил, что целью подобных действий было спровоцировать разногласия между Москвой и Украиной и сделать Киев послушным исполнителем чужой воли.

Нечаев подчеркнул, что события в Крыму не были краткосрочными побочными явлениями революции. Он также рассказал, что на Западе распространяется дезинформация о ситуации с правами человека на полуострове, основанная лишь на утверждениях киевских властей. При этом дипломат заявил, что, несмотря на санкционное давление, Крым за последние годы стал одним из самых динамичных регионов России.

Ранее депутат немецкого парламента (Бундестага) Вальдемар Гердт заявил, что для признания Крыма российским потребуется смена политических элит в странах Запада. По его словам, западные страны не могут согласиться с российским статусом Крыма, поскольку в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.