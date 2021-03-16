Правительство и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая

Вадим Карасев

Правительство России согласовало с нефтяниками корректировки формулы демпферного механизма, что позволит с 1 мая сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции, передает РБК.

Параметры и сроки соглашения обсуждались на совещании у вице-премьера Александра Новака представителями профильных ведомств и топ-менеджерами крупнейших нефтяных компаний. Как отмечается, текущий формат демпферного механизма привел к тому, что с начала года индикативная цена (оптовая цена, устанавливаемая кабмином) на бензин и дизельное топливо выросла больше, чем цены на АЗС, что привело к снижению рентабельности заправок.

Демпферный механизм заключается в том, что при низких мировых ценах на нефть компании продают внутри России топливо по относительно высоким ценам, а разницу платят в бюджет. В обратном случае государство компенсирует нефтяникам недополученную прибыть. По словам Новака, текущий рост цен на энергоносители не позволяет одновременно сохранить рентабельность АЗС и удержать цены в пределах инфляции.



Источник агентства, знакомый с деталями обсуждения, уточнил, что индикативную цену предложили снизить на 5%, до 53,6 тысячи рублей за тонну. Нефтяники со своей стороны обязались увеличить продажи на бирже, чтобы снизить оптовые цены, достигшие максимальных значений. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша положительно оценил принятые договоренности и призвал не дожидаться 1 мая для их реализации, поскольку уже сейчас многие АЗС работают себе в убыток при нынешних ценах. По оценке главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, дополнительные выплаты нефтяным компаниям в результате реализации маневра составят порядка 42 миллиардов рублей.