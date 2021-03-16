Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом

Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили 16 марта посетит Брюссель с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.


Сообщается, что в ходе визита запланированы встречи Гарибашвили с представителями Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и НАТО.

На 16 марта запланировано заседание Совета ассоциации ЕС — Грузия, после которого планируется провести совместную конференцию с грузинским премьером, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что с 1 марта в Грузию могут прилетать без карантина граждане еще шести стран.

Сообщение Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Премьер Грузии заявил об отставке
Премьер Грузии в ближайшее время посетит Азербайджан
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом 5 сентября
Матвиенко посетит Замбию с официальным визитом