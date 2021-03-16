Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом

Лидия Мартынова

Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили 16 марта посетит Брюссель с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что в ходе визита запланированы встречи Гарибашвили с представителями Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и НАТО.

На 16 марта запланировано заседание Совета ассоциации ЕС — Грузия, после которого планируется провести совместную конференцию с грузинским премьером, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что с 1 марта в Грузию могут прилетать без карантина граждане еще шести стран.

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