Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода

Вадим Карасев

В Тайшетском районе Иркутской области нашли живыми охотников, которые пропали почти полгода назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Местная жительница обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что ее 45-летний гражданский муж и его 67-летний отец в октябре 2020 года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул. Затем в той местности, где разыскивали мужчин, поднялась талая вода, что мешало продвижению снегоходов и другой техники. Кроме того, там отсутствует сотовая связь.

Найти охотников полицейским помог местный житель, хорошо знакомый с местностью.

На личной аэролодке вскоре он смог пройти к зимовью разыскиваемых, где их и встретил. Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.

Охотников благополучно вернули домой на аэролодке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.