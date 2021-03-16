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Публикующих интимные фото звезд реалити-шоу наказали баном на ТВ

Публикующих интимные фото звезд реалити-шоу наказали баном на ТВФото: @MrKieranHayler

Руководство британского телеканала ITV решило наказать звезд реалити-шоу, которые регулярно публикуют интимные фото в сети, а именно — продают снимки в сервисе OnlyFans. Как сообщает Daily Mirror, теперь в отношении них введен бан на появление в эфире.

Отмечается, что сотрудники канала заметили серьезный рост подобных ситуаций. По их словам, побывавшие на ТВ участники проектов начинают все активнее использовать OnlyFans для дополнительного заработка.

«Решение принято не в связи с каким-то одним шоу, а в целом. Это связано с мнением, что подобный откровенный контент не может быть связан с нашей аудиторией», — рассказал источник. По его словам, подобные запреты рассматривают не только ITV, но и многие другие телеканалы.

Некоторые продюсеры подчеркнули, что публикация интимных фотографий также является нарушением, которое может привести к тому, что звездам станут отказывать в кастингах для новых шоу.

Ранее сообщалось, что 44-летняя мать троих детей Тиффани Пойндекстер (Tiffany Poindexter) заработала «слишком много» на публикации интимных фото через OnlyFans. Из-за этого она пожертвовала часть денег на благотворительность.

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По материалам: lenta.ru
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