Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Анастасия Иванова

На заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, в котором примет участие президент Владимир Путин, будут обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее о том, что Путин выступит в среду на коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Семнадцатого марта президент России Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год", - говорится в сообщении.