РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

Лидия Мартынова

Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

ФНС в рамках сотрудничества с ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Прим. Ред.) получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Как следствие количество выездных проверок заметно выросло в конце прошлого года. Это связано с тем, что налоговики должны были успеть до истечения трехлетнего срока проверки данных за 2017 год.

Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство начнет проверку сведений с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его данным, у россиян имеется около 700 тысяч финансовых счетов во всем мире, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов.

Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.