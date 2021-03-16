Режиссер Спайк Ли останется главой жюри Каннского фестиваля в этом году

Алексей Вольцев

Американский режиссер Спайк Ли, который в 2020 году был назначен председателем жюри Каннского международного кинофестиваля, отмененного из-за пандемии, будет судить его и в 2021 году, сообщают организаторы.

"На протяжении многих месяцев неуверенности, через которые мы прошли, Спайк никогда не переставал поддерживать нас… Верный своим обязательствам американский режиссер пообещал поддержать нас, вернувшись на набережную Круазетт", - говорится в коммюнике.

Смотр мирового кино в Канне в этом году должен пройти с 6 по 17 июля.